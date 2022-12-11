Англия установила антирекорд чемпионатов мира, уступив в матче 1/4 финала чемпионата мира национальной команде Франции.

Для англичан это уже седьмой вылет на данной стадии чемпионата мира, что является худшим результатом в истории.

Напомним, англичане вылетали на стадии 1/4 финала в 1954, 1970, 1982, 1986, 2002 и 2006 годах.

Игра, прошедшая 10 декабря на арене «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур, завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов мира.

Они вышли вперед на 17-й минуте после гола Орельена Тчуамени, но на 54-й минуте англичанам удалось отыграться благодаря пенальти, реализованному Гарри Кейном.

На 78-й минуте точный удар по воротам соперников нанес Оливье Жиру. У команды Англии был шанс снова сравнять счет, так как на 84-й минуте рефери назначил еще один 11-метровый, однако на этот раз Кейн пробил выше ворот.(gazeta.ru)