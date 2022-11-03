«Мне 84 года, я умру рано или поздно. Мне бы не хотелось, чтобы после меня СПА распался. Хотя бы потому, что я посвятил этой организации 35 лет своей жизни».

Об этом в интервью АПА сказал председатель Союза писателей Азербайджана (СПА), народный писатель Анар.

«Союз писателей – это мое детище. Никто не хочет, чтобы после его смерти что-то случилось с его ребенком. Вот почему я хочу, чтобы тот, кто займет этот пост после меня, смог защитить и сохранить жизнь СПА. Несомненно, трудности будут, но что поделаешь, такова жизнь», — подчеркнул он.

По поводу ночного клуба, функционирующего в здании Союза писателей, Анар сказал: «Если люди будут знать, на что мы тратим доходы, получаемые оттуда, если у них будет хоть немного совести, то они не будут осуждать нас. Мы тратим эти доходы на определенные расходы, на лечение, зарплату, юбилеи и на другие необходимые для писателей вещи. Если кто-то думает, что мы тратим эти доходы на другие вещи, то они, извините меня, отвратительные люди».

Отметим, что Союз писателей Азербайджана был создан в 1934 году. Народный писатель Анар родился в 1938 году. Т.е. Анар младше своего «детища» на 4 года.