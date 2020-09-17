Анар Керимов заявил, что у работников сферы культуры низкая зарплата

«Ни для кого не секрет, что зарплата людей, работающих в сфере культуры, не очень высокая».

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Анар Керимов заявил на сегодняшнем заседании комитета по культуре Милли Меджлиса.

По его словам, подход к цифровизации в соответствии с современными требованиями должен применяться во всех сферах: «Должны быть установлены определенные стандарты в сфере культуры. Надо признать, что в этой области были определенные пробелы. Поэтому стандартизация — наш новый подход. Мы должны использовать хорошие модели международного опыта».

А.Керимов рассказал об идее включить в сферу культуры и частный сектор: «Во Франции я стал свидетелем инвестирования частного сектора в сферу культуры. Для осуществления этого в нашей стране есть необходимость в определенных налоговых льготах».