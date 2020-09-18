Анар Керимов: «Считаем целесообразным принятие решения о присвоении почетных званий втайне»

«Мое мнение о присвоении почетных званий было воспринято неверно, речь идет о предотвращении случаев злоупотреблений в связи с присвоением почетных званий в будущем».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Он отметил, что с этой целью в будущем предлагается реализовать механизм правового регулирования: «В этом механизме будут конкретные критерии. Рассмотрение кандидатов на почетные звания по этим критериям будет осуществляться независимой комиссией. Считаем целесообразным принятие решения втайне. Это наше предложение. Тем самым мы сможем предотвратить любые злоупотребления в ходе процесса в будущем».

Отвечая на вопросы, связанные с арестами в Министерстве культуры и проверками Счетной палаты, А.Керимов сказал, что не хочет комментировать это, поскольку Министерство финансов и другие госструктуры уже изучили этот вопрос.