Анар Эйвазов: «Руководство Армении не имеет информации с поля боя»

«Боевые операции продолжаются в основном в Губадлинском, Зангиланском, Ходжавендском и Агдеринском направлениях».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

А.Эйвазов отметил, что за последние сутки было уничтожено 4 установки «Град», 1 «Куб», 9 гаубиц, 2 грузовика с боеприпасами, а также тактический беспилотный летательный аппарат: «Враг оттеснен по всем направлениям боевой тактикой Азербайджанской Армии, и был вынужден отступить. В настоящее время наша армия контролирует оперативную обстановку».

Пресс-секретарь Министерства обороны отметил, что в ходе контрнаступательной операции Азербайджанской Армии уничтожаются легитимные военные цели. По его словам, руководство Армении не имеет информации с поля боя, но все еще предоставляет внутренней аудитории ложную информацию: «Поэтому единственный путь выжить для тех, кто обманом был доставлен из Армении, — это сдаться».