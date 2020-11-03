Анар Эйвазов: «Руководство Армении не имеет информации с поля боя»

«Боевые операции продолжаются в основном в Губадлинском, Зангиланском, Ходжавендском и Агдеринском направлениях».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

А.Эйвазов отметил, что за последние сутки было уничтожено 4 установки «Град», 1 «Куб», 9 гаубиц, 2 грузовика с боеприпасами,  а также тактический беспилотный летательный аппарат: «Враг оттеснен по всем направлениям боевой тактикой Азербайджанской Армии, и был вынужден отступить. В настоящее время наша армия контролирует оперативную обстановку».

Пресс-секретарь Министерства обороны отметил, что в ходе контрнаступательной операции Азербайджанской Армии уничтожаются легитимные военные цели. По его словам, руководство Армении не имеет информации с поля боя, но все еще предоставляет внутренней аудитории ложную информацию: «Поэтому единственный путь выжить для тех, кто обманом был доставлен из Армении, — это сдаться».

| 2020-11-03T16:52:51+04:00 3 ноября 2020, 18:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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