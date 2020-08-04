Анар Алиев: «Лицам, которые долгое время не приходили за своей банковской картой, не будет произведена повторная выплата»

В связи с пандемией в апреле и мае 600 тыс. гражданам было выплачено единовременное пособие в размере 190 манатов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Он отметил, что в соответствии с законом «О занятости» единовременная выплата выдается лицам, зарегистрированным в качестве безработных: «С учетом эпидемиологической обстановки были введены ограничения в 16 городах и районах республики. Лицам, проживающим в этих районах и городах, и получающим 190 манатов, были вновь выплачены 190 манатов. Мы осуществили эту программу прозрачно. Собственники земельных участков и пайщики считаются занятыми. В настоящее время в центрах занятости насчитывается порядка 26 тысяч рабочих мест. Жалобы о неполучении 190 манатов рассматриваются в министерстве. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев дал соответствующее указание».

Замминистра отметил, что лицам, которые долгое время не приходили за своей банковской картой, не будет произведена повторная выплата: “Нуждающийся человек придет и заберет свою карточку. Мы так считаем”.