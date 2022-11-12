Знаменитый стилист Анар Агакишиев вновь в центре внимания. Поклонники этого мастера по женскому преображению частенько наблюдают, как Анар красит мировых звезд кино, музыки и подиума.

На этот раз Агакишиев накрасил культовую красавицу Мадалину Генеа, исполнившую Софи Лорен в нашумевшей драме Ридли Скотта «Дом Gucci», сообщает #.

Актриса приехала в Баку для сьемки в рекламной кампании.

На своей странице в Instagram Анар поделился совместным снимком с актрисой и написал:

«Большое спасибо @emporiumbaku и Damiani за то, что познакомили меня с удивительным человеком, актрисой и моделью, сыгравшей Софи Лорен в моем любимом фильме! Для меня было честью сделать ей прическу и макияж сегодня. Вам нравится? Разве она не прекрасна?».

Румынку по происхождению, итальянскую модель Мадалину Диану Генеа обожают фотографы, модные дизайнеры и вообще мужчины. У красавицы невероятно длинные ноги и безупречная фигура. О девушке говорят, что она обладает внешностью Софи Лорен, взглядом Анджелины Джоли и формами Анны Маньяни. В плену у очаровательной девушки побывали искушенные ловеласы и ценители женской красоты Ди Каприо, Майкл Фассбендер и Филипп Плейн.

При росте 1,80 метра Генеа весит 58 кг.

Впервые румыно-итальянская модель появилась на экране в 2007 году: Мадалина снялась в клипе Эроса Рамазоти на песню Il tempo tra di noi.