ANAMA проводит разминирование на магистральной дороге в Суговушан

«Продолжаются оперативные мероприятия, осуществляемые для реконструкции дороги Тертер-Суговушан, очистки территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Оперативного штаба ANAMA Идрис Исмаилов.

Он отметил, что здесь работы по зачистке территории проводятся уже 10 дней вручную, с помощью механических машин и миноискателей: «На сегодняшний день обнаружены и обезврежены 169 неразорвавшихся противотанковых и противопехотных мин и боеприпасов. 8 км дороги общей протяженностью 10 км уже очищено. За последние несколько дней будет очищена и оставшаяся часть дороги. В результате мероприятий, проводимых с 27 сентября обнаружено и изъято 750 неразорвавшихся боеприпасов, 4500 противопехотных и около 2000 противотанковых мин. Работы продолжаются. Планируется завершить очистку территории и населенных пунктов за 3-5 лет, полностью завершить эти работы в течение 10 лет. То есть, за лет 10 лет предусматривается решение всех проблем, связанных с минами, полная очистка от мин высокогорных территорий и пастбищ. Возвращение населения планируется раньше».