Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В будущем возможно снижение инвестиций в нефтедобычу, считает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс. По его мнению, из-за такого финансового давления цены могут достичь $150 за баррель к 2025 году.

Кроме того, снижение инвестиций может привести к сокращению объемов добычи, отмечает аналитик JPMorgan Кристиан Малек. В этом случае потребуются значительные вложения для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, из-за чего также будет расти цена на нефть.

При этом другие аналитики полагают, что после колебаний в начале текущего года спрос на нефть может не восстановиться в течение некоторого времени, из-за чего сохранятся низкие цены.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о темпах сокращения нефтяной добычи до апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.