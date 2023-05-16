Художественный музей Стеделейк в Амстердаме, владеющий самой большой вне пределов России коллекцией работ Казимира Малевича, намерен отказаться от использования термина «Русский авангард». Как сообщает Би-би-си, теперь искусствоведы будут использовать формулировки «авангардные круги Москвы и Санкт-Петербурга» или «авангардное движение царской России и раннего СССР».

Как рассказали Би-би-си в музее, с середины 2022 года Стеделейк описывает Малевича как родившегося в украинской столице Киеве от родителей польского происхождения, когда город был частью Российской империи. Когда это необходимо, музей указывает, что он работал в Киеве, Москве, Ленинграде и Витебске.

В расширенных текстах, где есть описания места рождения, работы и смерти художников, а в некоторых случаях национальность, музей будет называть Малевича «украинским художником».

Похожие ревизии проводят у себя и другие крупные мировые музеи. Музей Метрополитен в Нью-Йорке, в чьей коллекции есть работы Ильи Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, раньше называл этих художников русскими. Теперь Метрополитен указывает их этническую принадлежность и места работы. (svoboda.org)