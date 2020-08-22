Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

лидеры военного мятежа в Мали — Малик Диав и Садио Камара — незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров — полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране. Официальных комментариев на эту тему ни от кого нет.

Факт того, что мятежными военными руководит генерал малийской армии Малик Диав, а его заместителем является полковник Садио Камара, ранее подтверждал и источник РИА Новости, об этом также сообщали и другие мировые СМИ. При этом главой созданного мятежниками органа власти — Национального комитета для спасения народа — назначен другой военный, полковник Ассими Гоита, который, как пишет издание, сам принимал участие в ежегодных учениях Flintlock, которые организуют и проводят Вооруженные силы США. Насчет Гоиты — в отличие от Диава и Камары — Daily Beast не приводит никаких иных деталей, лишь цитируя его публичные высказывания.

В то же время относительно генерала Диава и полковник Камары издание со ссылкой на анонимные источники пишет, что в начале 2020 года они якобы уезжали в Москву для участия в неких курсах военной подготовки, «финансируемых российскими Вооруженными силами», а чуть более чем за неделю до переворота вернулись в Мали (ria.ru)