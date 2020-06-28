Американский сенатор потребовал ввести новые санкции против России

Американский сенатор от штата Нью-Джерси и демократ Боб Менендес призвал Сенат проголосовать за введение новых санкции в отношении России.

Он сделал это заявление на фоне публикации The New York Times, которая сообщила о участии РФ в убийстве американский военных в Афганистане. Эта новость вызвала поток вопросов у законодателей в Вашингтоне, которые захотели получить ответы.

Мендес заявил в Twitter, что если президент США Дональд Трамп «отказывается привлечь российского коллегу Владимира Путина к ответственности за финансирование терроризма против американских войск в Афганистане», то Конгресс должен снова активизировать свою деятельность.

«Мое предложение о санкциях против РФ вышло в декабре и ждет голосования», — напомнил он. (gazeta.ru)

| 2020-06-28T13:17:19+04:00 28 июня 2020, 15:34|12345 (Пока оценок нет)
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