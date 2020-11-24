Американский эсминец вошел в Черное море

Российский Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Donald Cook, который 23 ноября вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря», — сообщили в центре.

Ранее 6-й оперативный флот США сообщил, что судно будет выполнять в регионе регулярные операции по поддержанию безопасности.

Отмечается, что это уже седьмой заход боевого корабля ВМС США в Черное море с начала 2020 года.