Американский эсминец направился в Черное море

Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщает Шестой флот ВМС США.
«USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Черное море… Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО», — говорится в сообщении Шестого флота в Twitter.
Отмечается, что предстоящий заход эсминца в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году.
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.(РИА Новости)