Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов

Десять ныне живущих экс-министров обороны США призвали военных не вмешиваться в споры вокруг выборов и поспособствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену и его команде.
В конце декабря Байден заявил, что политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации. Министерство обороны США впоследствии опровергло заявления избранного президента. Как заявил в связи с этим и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер, возглавляемое им ведомство «превзошло» усилия предыдущих администраций в отношении передачи информации и заверил в готовности ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена.
«Наши выборы состоялись. Проведены пересчеты и проверки. Соответствующие жалобы рассмотрели суды. Губернаторы подтвердили результаты. И проголосовала коллегия выборщиков. Время ставить под сомнение результаты прошло», — заявили бывшие главы Пентагона в открытом письме, размещенном в Washington Post.(РИА Новости)