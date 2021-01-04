Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов

Десять ныне живущих экс-министров обороны США призвали военных не вмешиваться в споры вокруг выборов и поспособствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену и его команде.

В конце декабря Байден заявил, что политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации. Министерство обороны США впоследствии опровергло заявления избранного президента. Как заявил в связи с этим и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер, возглавляемое им ведомство «превзошло» усилия предыдущих администраций в отношении передачи информации и заверил в готовности ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена.