Американские военные утром в воскресенье при участии т.н. курдских формирований «Силы демократической Сирии» (сирийское крыло РПК) на северо-востоке страны вывезли 137 цистерн с нефтью. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации агентства, американские военные вывели в Ирак две колонны нефтевозов из 122 и 15 машин соответственно. Уточняется, что топливо было добыто на сирийских месторождениях в регионе Аль-Джазира. Колонны вывели при поддержке курдских формирований через нелегальный пограничный переход «Махмудия».

Ранее агентство сообщало, что американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 89 цистерн нефти. Цистерны также вывели через переход «Махмудия», расположенный неподалеку от города Аль-Ярубия в мухафазе (провинции) Эль-Хасека.