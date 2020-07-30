Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе

Чистейший кислород может впервые появиться на Марсе в 2021 году, если эксперимент MOXIE оправдает ожидания своих создателей, рассказал заместитель научного руководителя проекта профессор Массачусетского технологического института, бывший астронавт НАСА Джеффри Хоффман.

Эксперимент MOXIE — это аппарат величиной с автомобильный аккумулятор для получения кислорода из атмосферы Огненной планеты. Эксперимент будет работать на марсоходе Perseverance, который, как планируется, стартует с Земли 30 июля и, если все сложится удачно, в феврале прибудет на Марс.(РИА Новости )