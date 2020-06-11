Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц

Руководство американской компании Amazon на год вводит мораторий на использование полицией разработанных компанией технологий распознавания лиц, говорится в заявлении компании.
«Мы вводим годовой мораторий на использование полицией технологий распознавания лиц Amazon», — говорится в заявлении компании.
Отмечается, что речь идет о программе Amazon Rekognition. Компания также подчеркивает, что запрет не касается организаций, которые занимаются поиском детей или борются против торговли людьми, они все еще смогут использовать программу в своей работе.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.(РИА Новости)