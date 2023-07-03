Алжир осуждает агрессивные действия оккупационных сил Израиля в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в обнародованном в понедельник коммюнике МИД североафриканской страны.

«Алжир осуждает агрессию, совершенную в понедельник израильскими оккупантами в городе Дженин на Западном берегу [реки Иордан], в результате которой погибли люди», — отмечается в документе. Алжир призвал к «немедленному прекращению этих военных операций, которые грубо нарушают международное право и основные человеческие ценности». «Алжир вновь подтверждает свою неизменную поддержку палестинского народа и его справедливого дела, которое направлено на то, чтобы положить конец оккупации его земель, а также создать свое государство со столицей в Иерусалиме», — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Алжир призвал международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН, взять на себя свои политические и юридические обязательства, чтобы обеспечить международную защиту палестинского народа и привлечь к ответственности лиц, совершающих преступления на оккупированных палестинских территориях.