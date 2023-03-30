30 марта председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с находящимся с визитом в нашей стране сыном главы Чеченской Республики Российской Федерации Рамзана Кадырова Ахматом Кадыровым, носящим имя первого президента Чечни.

Как сообщили # в пресс-службе УМК, гость передал приветствия своего отца председателю УМК, преподнес в подарок шейхульисламу изысканно оформленный Коран.

Шейхульислам А. Пашазаде приветствовал гостя и поделился воспоминаниями об Ахмате Кадырове, который был лидером чеченского народа, искренне поздравил его внука с недавней женитьбой, выразил наилучшие пожелания и вручил сувенир.

На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников, секретарь епархии Русской Православной Церкви в Баку и Азербайджане архимандрит Алексий.