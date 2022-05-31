Певица Алла Пугачева, которая уехала в Израиль после полномасштабного вторжения РФ в Украину, оказалась в центре скандала. Ее оскорбили прямиком с Останкинской башни, на фасаде которой при помощи проектора транслировали фразу: «Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала». Артистка с мировым именем не стала молчать.

У себя на странице в Instagram жена Максима Галкина опубликовала короткое видео, где она в белом костюме сидит в цветнике. Подписала его коротко, но красноречиво.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно,страна!», — высказалась Примадонна. (unian.net)