Сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии к нашей стране.

Как сообщает #, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии в нашей стране Шридхарана Мадхусудханана.

Отметив, что стремительное вооружение Армении создает новые опасности, глава государства сказал, что если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то для чего она приобретает оружие стоимостью в сотни миллионов долларов.

Президент Азербайджана подчеркнул, что эта политика может привести к новым угрозам для региона.