9 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления Центра исламских исследований имени короля Фейсала Саудовской Аравии принца Турки Аль Фейсала Аль Сауда.

Как сообщает #, на встрече было затронуто значение Х Глобального Бакинского форума, подчеркнуто, что влияние Международного центра Низами Гянджеви в мире с каждым годом возрастает. Как показатель этого было расценено участие в нынешнем форуме представителей большего числа стран и международных организаций.

Председатель правления Центра исламских исследований имени короля Фейсала отметил прекрасную организацию Х Глобального Бакинского форума.

Глава государства выразил принцу Турки Аль Фейсалу Аль Сауду признательность за вчерашнюю поездку на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил морально-политическую поддержку, оказанную Саудовской Аравией нашей стране в вопросе территориальной целостности Азербайджана, в том числе во время 44-дневной Отечественной войны и поствоенный период.

Принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд поздравил главу государства с широкомасштабными работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Гость сказал, что поездка на освобожденные от оккупации территории произвела на него глубокое впечатление.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией и выражена уверенность в дальнейшем расширении связей.