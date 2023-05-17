17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает #, глава нашего государства поздравил Касым-Жомарта Токаева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во имя развития и процветания Казахстана.

Президент Казахстана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

С удовлетворением вспомнив о своем визите в Казахстан в апреле этого года, президент Азербайджана еще раз выразил признательность за оказанное гостеприимство, подчеркнул, что визит был успешным и придал мощный импульс развитию двусторонних связей.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном.