Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране главой Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым.

Об этом # сообщили в Кабинете министров.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных сферах, обсуждены перспективы взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Стороны выразили уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном еще больше укрепит взаимовыгодное азербайджано-российское партнерство.