Али Асадов совершит официальный визит в Турцию

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ближайшее время посетит Турцию.

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что Али Асадов совершит свой первый после пандемии официальный визит в Турцию.

«Президент Ильхам Алиев сказал, что поддерживающие нас в войне братские страны также будут привлечены к строительным работам. Турецкие компании будут на первом месте в реализации проектов по восстановлению. Кабинет министров подготовил новое решение в связи со строительным сектором. Это создаст более благоприятные условия для турецких компаний, приезжающих в Азербайджан, а также для местных компаний», — сказал И.Мамедов.

Он подчеркнул, что согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана от 6 ноября, созданные рабочие группы в течение двух месяцев оценили ущерб, нанесенный в результате армянской провокации. Однако несмотря на это, со стороны граждан продолжают поступать обращения.

И.Мамедов также отметил, что согласно подписанному вчера премьер-министром распоряжению, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре будет давать заказы соответствующим компаниям в связи со строительными работами.

| 2021-01-15T17:18:48+04:00 15 января 2021, 17:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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