Али Асадов провел совещание Оперативного штаба

Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова проведено республиканское совещание Оперативного штаба с участием членов Штаба, глав исполнительной власти 68 городов и районов, начальников местных филиалов МВД СГБ, городских и районных прокуроров, руководителей отделений здравоохранения и санитарно-эпидемиологических станций, сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что вопрос борьбы с пандемией вновь на повестке дня, необходимо мобилизовать все возможности в этом направлении.

| 2020-11-21T16:27:26+04:00 21 ноября 2020, 17:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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