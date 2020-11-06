Али Асадов призвал страны СНГ осудить действия Армении

«Призываем СНГ осудить действия Армении, совершающей преступления в отношении мирных жителей Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на заседании совета глав правительств СНГ, проходящего сегодня в режиме видеоконференции.

Премьер-министр отметил, что в ходе ракетных обстрелов ВС Армении по мирным городам Азербайджана, находящимся далеко от места боевых действий, тысячи жилых домов и сотни гражданских объектов, среди которых школы и больницы, получили повреждения или были разрушены.

По его словам, в результате обстрелов на настоящий момент погибли 92 мирных жителя, 404 получили ранения. Только лишь в результате атак по азербайджанским городам Гяндже и Барде погибли 53 человека, 245 были ранены.

«В отличии от Армении, ВС Азербайджана не ведут огонь по мирным жителям, а уничтожают только легитимные военные цели», — заявил А.Асадов.

Он отметил, что Армения подобными действиями пытается втянуть в конфликт третьи государства. «Однако хочу напомнить, что боевые действия ведутся не на территории Армении, а на международно признанной территории Азербайджана».