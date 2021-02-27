Али Асадов подписал распоряжение: созданы 10 рабочих подгрупп

С целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы» Кабинет Министров Азербайджана создал 10 рабочих подгрупп.

Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение Кабинета Министров об обеспечении исполнения поручений, данных распоряжением Президента АР об утверждении «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан-2030» от 2 февраля 2021 года, и предстоящих задач.

Согласно документу, в комиссии, созданной с целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы», созданы 10 подгрупп, которые будут работать по пяти приоритетным направлениям.