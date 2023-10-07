Впервые в Баку 26 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показан спектакль «Аленький цветочек» (реж. А. Викторов) в постановке Санкт-Петербургского Театра «Кукольный формат».

Как сообщили # в пресс-службе театра, показ спектакля пройдет в рамках XVII ежегодный кросскультурный фестиваль «Петербургские театральные сезоны» и в рамках «Года Гейдара Алиева», при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Министерства культуры Азербайджана.

Начало спектаклей в 12.00 и 15.00. Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az