Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского собщества. Заседание прошло в колонии строгого режима во Владимирской области, где политик отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве.

Экстремистским сообществом российские власти считают основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы сторонников политика.

Навального также признали виновным и по другим статьям Уголовного кодекса. В частности, о публичных призывах к екстремизму; реабилитации нацизма; вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, опасных для жизни; создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан; финансирование экстремизма.

Особый режим означает, что политик будет содержаться в особо строгих условиях, схожих с теми, что положены приговорённым к пожизненному заключению.

В колониях особого режима осуждённые находятся под усиленным контролем, на окнах и дверях могут быть двойные решётки, перемещение заключённых возможно в полусогнутом состоянии. У содержащихся на особом режиме ограничены переписка и свидания.

Бывшего технического директора канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного отправили в колонию общего режима. Но на какой срок, журналисты не смогли услышать из-за плохого качества звука трансляции. Прокурор запрашивал для него 10 лет колонии. (svoboda.org)