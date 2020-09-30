Александр Рар: «Межправо на стороне Азербайджана, но…»

Германия будет делать все, чтобы остановить этот конфликт, таким мнением поделился с «Зеркало» немецкий политолог Александр Рар.

«Сейчас немецкая пресса и политики говорят о том, что международное право на стороне Азербайджана, подобного я раньше не видел. Думаю, это скорее всего связано с крымским прецедентом. Нельзя считать, что Германия стала на сторону Азербайджана, она сейчас председательствует в ЕС, и говорит от имени всего Брюсселя, а главное для ЕС, чтобы данный конфликт решился мирным путем», — сказал он.

По его словам, решение конфликта мирным путем сейчас никак не представляется возможным.

«Потому что ОБСЕ – это беззубая организация, во Франции сильно армянское лобби, которое больше против Турции, чем Азербайджана. Заявления Германии изменятся, если в конфликт открыто вмешается Турция. Вот тогда все будет по-другому, потому что появится риск большой войны, которая может задеть всю Европу. В таких условиях реакция будет несколько иной, будет критика Эрдогана и его действий», — подчеркнул он.

Аналитик также сказал, что в Европе все в шоке от войны и все ждут, чтобы стороны договорились.

«Европа, в частности Германия, будет себя предлагать в качестве посредников. Заранее предвижу реакцию обеих сторон: они будут говорить вы и так были посредниками все эти 30 лет. Это тупиковая ситуация. Я бы не хотел делать такой вывод, но он объективный. Все хотят дипломатического решения, но как этого можно добиться никто не знает», — добавил он.

Говоря о заседании СБ ООН, политолог отметил, что члены СБ ООН не скажут, чтобы Армения вернула эти земли Азербайджану. Они обратятся с призывом к обеим сторонам, скажут, что нужно вести переговоры и прекратить огонь.

«Этому конфликту уже 30 лет. В нем есть интересы и глобальных держав, это они должны договорится между собой, а однозначного решения со стороны СБ ООН ожидать не стоит. Да, межправо на стороне Азербайджана, но все глобальные державы будут стараться остановить конфликт. А для этого сторонам конфликта нужно предложить что-то дельное, чтобы они сами захотели остановить войну. Что сделать сейчас очень сложно», — полагает политолог.

По мнению Рара, ЕС понимает, что этот конфликт может перерасти и охватить весь регион, и в Брюсселе понимают, что сейчас Турция становится все сильнее и сильнее, наращивает свой потенциал и стала уже региональной державой.

«Подобное не входит в интересы ЕС и НАТО. Пока европейцы будут говорить и с Азербайджаном, и с Арменией, если ЕС будет чувствовать, что в конфликт вмешалась Турция, тогда все эти переговоры трансформируются на переговоры между Брюсселем и Анкарой.

Возможно, что Турция этого и хочет, но тогда конфликт станет уже европейско-турецким конфликтом, чего Европа не хочет, так как она зависит от Турции в миграционных вопросах и в сфере безопасности. Нельзя забывать и силу армянского лобби, если помните, оно смогло добиться, чтобы европейские страны признали «геноцид армян», — резюмировал он.