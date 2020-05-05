Александер Чеферин: «Старый добрый футбол скоро вернется»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мыслями о возвращении футбола на фоне пандемии коронавируса.

«Человечество победит коронавирус. Мы увидели, насколько чувствителен и уязвим наш мир, если такая ситуация сумела полностью дестабилизировать его.

Футбол обладает позитивной энергией, до его возвращения люди не будут чувствовать, что все в порядке. Футбол изменится, но лишь на короткое время. Он уже прошел через войны и эпидемии в прошлом.

Скоро к нам вернется старый добрый футбол. Мы хотели бы, чтобы футбол вернулся как можно скорее, но, прежде всего, это зависит от решений государственных органов. При соблюдении всех медицинских требований матчи без зрителей могут вернуться сравнительно скоро.

Но все решает не спорт, а политика», – заявил Чеферин. (sports.ru)

| 2020-05-05T00:05:09+00:00 5 мая 2020, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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