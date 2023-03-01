1 марта Президент Республики Сербия Александар Вучич позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Александар Вучич сообщил, что в связи с проводимым в Брюсселе диалогом между Сербией и Косово не сможет принять участия в Бакинском саммите Контактной группы Движения неприсоединения, и Сербию на мероприятии в Баку будет представлять министр иностранных дел. Президент Сербии проинформировал главу государства о ходе диалога.

Александар Вучич отметил, что Сербия придает большое значение всестороннему развитию отношений с дружественным Азербайджаном, основанных на взаимном уважении и взаимопонимании, а также поддержке.

Президент Азербайджана подчеркнул, что высоко оценивает азербайджано-сербское стратегическое партнерство, динамично развивающееся благодаря высокому уровню личных отношений глав двух государств, выразил надежду на то, что нынешний год также станет успешным для двусторонних отношений.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями, связанный с энергетическим сектором, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.