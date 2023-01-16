Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас обсудил с португальским нападающим Криштиану Роналду возможный переход в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter.

По информации источника, «Аль-Наср» хочет осуществить трансфер Наваса из-за травмы голкипера Давида Оспины. Николо Скира сообщает, что саудовский клуб предложил вратарю из Коста-Рики соглашение на три года.

Навас стал вратарем «ПСЖ» в сезоне-2019/2020. До этого он на протяжении пяти сезонов выступал за мадридский «Реал», с которым завоевал множество престижных трофеев. Является основным вратарем сборной Коста-Рики.

2 января 37-летний Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба.