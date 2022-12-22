Мирная акция азербайджанцев в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента продолжается, сообщает в четверг Trend.

Протестующие скандируют лозунги «Положите конец экотеррору», «Положите конец экологическим преступлениям!».

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.