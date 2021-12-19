Канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Артистка прервала молчание о случившемся, опубликовав пост на своей странице в Twitter, пишет France News Live.

25-летняя актриса, звезда сериала «Расследования Френки Дрейк», опубликовала в социальных сетях что стала «жертвой великого российского актера». По ее словам, инцидент произошел в августе 2018 года. С тех пора она хранила молчание, однако «молчание хоронит ее заживо».

В свою очередь Депардье обвинение отрицает, а его адвокаты заявили, что будут отстаивать интересы 72-летнего актера в судебном порядке.

Впервые о предъявлении Жерару Депардье обвинений в изнасиловании стало известно в феврале 2020 года. Тогда сообщалось, что с обвинением в адрес актера выступила молодая актриса, по ее словам инцидент произошел летом 2018 года. Следствие было прекращено в июне 2019 года, поскольку не был обнаружен состав преступления. Актер опровергал обвинения со стороны девушки.

В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. В октябре сообщалось о возобновлении расследования.