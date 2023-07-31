Дмитрий Дюжев — известный российский актер едет в Баку с уникальным моноспектаклем.

Как сообщает #, 21 октября он представит бакинцам самое известное и самое значительное произведение великого русского поэта А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

В спектакле прозвучит музыка известного композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для данного спектакля в знаменитом Камерном театре.

Режиссер спектакля — народная артистка России Антонина Кузнецова.

Широкую популярность Дмитрию Дюжеву принесла роль Космоса в фильме Алексея Сидорова «Бригада» (2002), а признание у кинокритиков — исполнение роли бандита Саймона в черной комедии Алексея Балабанова «Жмурки» — эта роль была отмечена на фестивале «Кинотавр» в Сочи в 2005 году.

Изысканный и духовный спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.

Спектакль идет 1 час 45 минут с антрактом.

Как сообщили # организаторы гастролей, спектакль будет представлен на сцене концертного зала Оперной студии (Бакинской музыкальной академии), подчеркивая, что премсущество этой площадки в том, что сцена расположена близко к партеру: такая конфигурация позволяет актеру и пианисту, который также задействован в спектакле, быть в прямом контакте со зрителями.