Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как передает Анадолу, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ходе беседы обсуждалась российско-украинская война.

Для приостановления войны дипломатическим путем, министр Акар отметил важность немедленного прекращения огня и безопасной эвакуации гражданского населения, особенно из Мариуполя.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что Турция, стремящаяся оказать гуманитарную помощь всеми возможными способами, как и раньше будет продолжать делать все возможное для обеспечения мира в регионе.