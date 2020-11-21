Акар: Азербайджанская армия выполнила свой священный долг

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал мнения некоторых европейских политиков о том, что «азербайджанская армия разрушила Карабах».

Министр отметил, что озвученные в связи с этим мнения не соответствуют действительности.

Х.Акар добавил, что азербайджанская армия не предприняла никаких шагов, противоречащих международному праву, в Карабахе.

«Задача азербайджанской армии заключается в освобождении оккупированных 30 лет назад земель. Это должен знать каждый. Обвинять азербайджанскую армию такими ошибочными суждениями недопустимо. Защита Родины, освобождение оккупированных земель — священная обязанность человека. Это сделала и азербайджанская армия. Однако армянская армия в глазах всего мира открыто подвергала обстрелу населенные пункты и города Азербайджана. Весь мир видел это, но некоторые все еще слепы, все еще глухи. Те, кто этого не видит, не могут говорить о современности, правах человека, демократии и нейтральности», — цитирует его АПА.