Германский футбольный клуб «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне в серии пенальти обыграл шотландский «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в ночь на четверг на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в испанской Севилье.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе «Айнтрахта» гол забил Рафаэль Борре (69-я минута), у «Рейнджерс» отличился Джо Арибо (57).

«Айнтрахт» во второй раз стал победителем Лиги Европы. Ранее команда побеждала в турнире в сезоне-1979/80 (тогда он назывался Кубок УЕФА), в двухматчевом финальном противостоянии она обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха из-за правила выездного гола (2:3, 1:0).