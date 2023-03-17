Очередное полное лжи и клеветы заявление Министерства иностранных дел Армении со ссылкой на выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на чрезвычайном саммите глав государств Организации тюркских государств в Анкаре 16 марта 2023 года несет в себе цель скрыть политику оккупации, проводимой Арменией в течение почти 30-летнего периода, а также провокаций, которые она совершила против Азербайджана и азербайджанцев в текущем постконфликтном периоде, и которые может совершить в будущем.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу фальшивого и лживого заявления МИД Армении против Азербайджана от 16 марта.

Он отметил, что азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любой провокации Армении.