Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил иранскому коллеге Насиру Кенани.

Как сообщает АПА, представитель МИД Азербайджана поделился публикацией об этом в Twitter.

«Мы изложили свою позицию в отношении претензий к Азербайджану. Главный вопрос заключается в том, почему Министерство иностранных дел Ирана придерживается модели систематического уклонения от нормы и рациональности в осуждениях. Это открыто предвзятый подход. Любой желающий узнать правду может посмотреть видео брифинга», — говорится в публикации.

Отметим, представитель МИД Ирана поделился публикацией в Twitter, где отметил, что азербайджанская сторона не ответила на вопросы МИД Ирана.