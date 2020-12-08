Айдын Садыхов: Через искусство фотографии я веду зрителя в мир культуры и истории страны

Пандемия не причина отказываться от творчества, и наши деятели культуры и искусства активно доказывают это на протяжении всего карантина. На днях азербайджанский фотограф и путешественник Айдын Садыхов получил «Бронзовый крест». Это высокая награда правительства Венгрии, которую фотографу вручили за вклад в развитие культурных связей между странами. Указ о награждении орденом был подписан Президентом Венгрии Яношем Адером.

В интервью # Айдын Садыхов рассказал, как он проводит карантин, и как этот непростой период отразился на его творческой жизни:

— Какие чувства вызвало у вас получение награды за вклад за развитие культурных связей между Азербайджаном и Венгрией?

— Я испытываю большое чувство гордости. Каждая полученная и заслуженная награда для любого фотографа, деятеля культуры и искусства имеет большое значение, как с точки зрения профессиональной карьеры, так и в целом, всей жизни.

Культура является неотъемлемой и важной частью нашей жизни, с ней тесно переплетаются история, география и множество других наук. Создавая все свои культурные проекты и выставки, я всегда стараюсь сделать их максимально информативными, и потому интересными для зрителя. Через искусство фотографии я веду зрителя в мир культуры и истории страны.

Венгрия – является одной из интереснейших и удивительных по красоте стран Европы с богатым культурным наследием. В Венгрии находится большое количество интереснейших замков и крепостей с таинственными легендами, удивительных по красоте и архитектуре дворцов и старинных домов, прекрасных природных мест и заповедников, и, конечно же, множество интереснейших старинных культурных обычаев. Там очень много интересных музеев с различной оригинальной тематикой, где работают высокие профессионалы своего дела и при этом очень отзывчивые люди. Благодаря этому мне удалось подробно ознакомиться с историей венгерских городов, их архитектурой и на основе этого впоследствии создать ряд интересных фотопроектов.

К примеру, оригинальная экспозиция древних городских ворот, расположенная в Музее истории города Дьер была представлена на моей фотовыставке, рассказывающей о скульптурах и архитектуре Венгрии, а уникальным старинным локомотивам и железнодорожным составам, расположенным в Музее Истории Железных Дорог Венгрии я вообще посвятил отдельную тематическую выставку. В течение последних трех лет мне удалось реализовать ряд интересных фотовыставок и культурных проектов в Баку и Будапеште, в ходе которых я познакомил граждан нашей страны с историей, архитектурой и культурой Венгрии, а граждан Венгрии с историей, архитектурой и культурой моей Родины.

Таким образом, я надеюсь, что мне удалось вложить свой небольшой вклад в развитие культурных отношений между нашей страной и Венгрией. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить правительство Венгрии за данную высокую награду.

— Вы – автор множества выставок и проектов. Как отразился карантин и пауза в культурной жизни на вашем творчестве?

— Пандемия, к большому сожалению, затронула все сферы нашей жизни. В начале этого года у меня было запланировано и даже подтверждено проведение как минимум 5-6 интересных фотовыставок и культурных проектов, которые пришлось перенести. Надеюсь, что мне удастся их успешно реализовать уже в будущем году.

Однако, в период этой паузы, я, конечно же, не сидел без любимого дела. Смог вновь вернуться в разработку незаконченных и временно отложенных фотопроектов, проработать их более детально и даже подготовить идеи новых.

Музеи и галереи всего мира перешли на организацию виртуальных выставок, экскурсий и конкурсов. Так, в течение этого периода я участвовал и добился успеха на некоторых международных фотоконкурсах и даже был избран членом профессионального жюри интересного фотопроекта 5SH, организованным Посольством Венгрии в Азербайджане для студентов.

— В основном все ваши проекты связаны с путешествиями, а сейчас у вас появилась возможность больше снимать в родном городе. Воспользовались ли вы этой возможностью, чтобы посвятить выставку Баку?

— Организовать и провести большую персональную фотовыставку, посвященную родному Баку – моя большая и давняя мечта. Очень серьезно к этому отношусь, поэтому не спеша, продолжаю пополнять свой фотоматериал, чтобы все было на очень высоком уровне. Из года в год мой родной Баку преображается, становится все краше. Появляется множество новых и красивых образцов современной архитектуры, открываются новые прекрасные парки, проводится качественная реставрация старинных сооружений.

К примеру, совсем недавно в Ичери шехер после реставрационных работ открылся ряд красивейших исторических объектов, которые я обязательно планирую запечатлеть на свою камеру.

Я всегда стараюсь по максимуму знакомить жителей разных стран мира с прекрасной культурой, интересной историей, удивительной архитектурой, древними обычаями моей страны.

Так, в 2018 году в столице Греции прошла моя персональная фотовыставка, посвященная старинной и современной архитектуре Баку, а в 2019 в столице Венгрии я представил выставку «Азербайджан», на которой продемонстрировал достопримечательности и других городов нашей страны.

— Над какими еще проектами работаете в настоящее время?

— На данный момент я параллельно работаю сразу над несколькими очень интересными проектами. Не раскрывая подробности и содержания одного из больших проектов, я все же сделаю небольшой анонс и приоткрою для интриги его название – «Сокровища Венгрии»(Treasures of Hungary). Также я планирую начать работу над созданием своего собственного веб сайта, которую я постоянно откладываю.