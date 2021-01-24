«Айдын и Айдан»: в Азербайджане впервые снимают детский сериал

В Азербайджане реализуется новый крупный проект – сериал для детей под названием «Айдын и Айдан».

На данный момент проект находится на стадии предпроизводства.

«Это означает, что во всю идет подготовка к съемкам – пишется сценарий, рисуются персонажи и фоны, разрабатывается стратегия производства и дистрибуции… Но самое главное в этом деле – поиск финансирования», — рассказывает # известный азербайджанский продюсер и режиссер, директор Международного фестиваля ANIMAFILM Рашид Агамалиев.

В декабре 2020 года проект «Айдын и Айдан» занял первое место в конкурсе стартапов «Цифровые решения в сфере культуры и творчества», который был организован Министерством культуры Азербайджана и порталом «Креативный Азербайджан».

Режиссер и автор идеи нашего сериала «Айдын и Айдан» – Джангир Сулейманов. Он является одним из режиссеров известных российских мультфильмов «Смешарики», «Тима и Тома», «Фиксики», «Летающие звери», «Пиратская школа», «Академия Косми».

«Опыт и талант Джангира Сулейманова дает нам все шансы, чтобы сделать сериал «Айдын и Айдан» успешным и популярным в Азербайджане и за рубежом», — говорит Р.Агамалиев, который выступает в данном проекте в качестве продюсера.

По его словам, очень важно заявить о проекте на стадии предпроизводства, чтобы понять будет ли фильм конкурентоспособным в будущем.

«Сейчас я вижу, что сериал «Айдын и Айдан» имеет большой потенциал, и с уверенностью обращаюсь за поддержкой к инвесторам и спонсорам», — подчеркивает он.

Не раскрывая все секреты, Агамалиев, тем не менее, рассказал корреспонденту # интересные подробности:

«Айдын и Айдан – лучшие друзья, живущие в современном Баку. Они очень любознательные дети и обожают приключения!». Продюсер также отметил, что цель сериала — показать культурное богатство Азербайджана через язык современной сказки:

«Преодоление себя, поиск друзей, умение быть добрым и сильным в сложных обстоятельствах, соединять, казалось бы, порой несоединимое – это основные задачи в создании сценария фильма».

Новый сериал станет первым в своем роде проекте в Азербайджане. В этой связи его создатели чувствуют огромную ответственность.

«Ведь у нас в стране живет почти два с половиной миллиона детей! И наш сериал в первую очередь именно для них. Несмотря на волнение, есть уверенность в успехе проекта. Наша талантливая команда, мой десятилетний опыт работы в киноиндустрии и трехлетний опыт проведения Международного фестиваля анимации ANIMAFILM – все это дает нам шансы на успешную реализацию сериала. Уверен, дети полюбят сериал «Айдын и Айдан», — заявил продюсер сериала.

Планируется, что первая серия будет готова уже в этом году и представлена на 4 фестивале ANIMAFILM, который состоится в октябре.