В среду в разных регионах Казахстана могут быть отменены и задержаны авиарейсы из-за плохих метеоусловий и позднего прибытия самолетов.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба крупнейшей авиакомпании страны Air Astana.

«Из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов», — говорится в сообщении.

Согласно информации аэропорта Астаны, на прилет задерживаются 10 рейсов и 18 — на вылет. При этом сама воздушная гавань работает в штатном режиме.