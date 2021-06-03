Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Роналд Куман не покинет пост главного тренера каталонского клуба.

«Обдумав сложившуюся ситуацию, я от лица совета директоров хочу объявить, что Роналд Куман продолжит работать в соответствии с действующим контрактом.

Мы очень довольны тем, как прошли обсуждения. Они принесли свои плоды. Мы одинаково смотрим на то, что необходимо сделать в следующем сезоне, а также едины в оценке того, что случилось в минувшем», – сказал Лапорта.

В прошлом сезоне каталонский клуб занял 3-е место в Ла Лиге, выиграл Кубок Испании и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. (sports.ru)