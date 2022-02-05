Американское агентство Bloomberg на своём сайте обнародовало заголовок «Россия вторглась в Украину», а затем признало ошибку.

В настоящее время публикация удалена.

«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и этот заголовок был случайно опубликован на нашем сайте», — говорится в заявлении, также опубликованном на сайте агентства.

Подчёркивается, что Bloomberg глубоко сожалеет об этой ошибке. Руководство агентства выясняет причину произошедшего.

В западных странах и в Киеве звучат заявления о возможном «вторжении» России на Украину. РФ отвергает утверждения об агрессивных действиях против Киева.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду , что заявления американской стороны о подготовке «операции под чужим флагом» в Украине являются частью информационной войны против России (aif. ru)