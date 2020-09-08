Агаларов-младший держит удар: у хейтеров уже пожар! – АУДИО

Сын народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), похоже, всерьез решил пойти по стопам своего звездного отца. Еще недавно он представил свой дебютный трек «Еду на капоте», снял на него клип, а уже сегодня – очередная премьера.

11 – летний артист под творческим псевдонимом A.LI представил песню под названием «Брюс Ли» в своем излюбленном жанре рэп. Речитатив юного певца становится все лучше, тексты – все осмысленней. «Я как Брюс Ли держу удар, у хейтеров уже пожар» — поет сын EMINa, а в финале трека уверяет: «Я дышу по-новому, мутим мы по-взрослому». Автором слов и музыки является Weel.

Песня представлена на официальном канале Али Агаларова в YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=lYBW8EZkfc8

«Очень надеюсь, что мой второй трек понравится вам больше чем первый», — написал А.LI в своем Instagram.

За считанные минуты после премьеры песни на странице Агаларова – младшего в соцсети появилось множество комментариев, причем не только от ровесников, но и от взрослых.

«Ты звездочка, у тебя все отлично получается, спасибо твоим родителям, ты пример для многих», «Песня просто огонь», «У тебя есть своя изюминка, продолжай», — подобная оценка комментаторов явно станет хорошей мотивацией для начинающего артиста.

Пару дней назад A.LI выступил на первой музыкальной премии ЖАРА KIDS AWARDS, церемония которой состоялась в Москве. EMIN поддержал своего талантливого сына и подпел ему во время выступления.

А в недавнем интервью # Агаларов – младший рассказал, что готовится к запуску собственного бренда одежды и открытию магазина рептилий.

Кстати о рептилиях – любимые «питомцы» артиста также живут своей звездной жизнью: принимают участие в фотосессиях Али, снимаются с ним в клипах.

К слову, пока что певец не анонсировал выход второго клипа, но поклонники уже забросали его просьбами поскорей представить видео.