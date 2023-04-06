Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о риске остановки зарубежных полетов. Перебои в международном авиасообщении могут быть вызваны новой редакцией закона о персональных данных, сообщил перевозчик в своем отчете за 2022 год.

«Аэрофлот» отметил, что по новому требованию российские компании, которые намерены передавать персональные данные за границу, обязаны заранее получить «определенные сведения» от зарубежной стороны.

Однако иностранные государства и компании не обязаны соблюдать российское законодательство. В результате возможность российской организации передавать данные за границу будет зависеть «от доброй воли» или «экономической заинтересованности иностранного партнера», заявила авиакомпания.

При этом маловероятно, что организации из «недружественных» стран проявят подобную «добрую волю» по отношению к компаниям из России, отмечает «Аэрофлот». В результате авиакомпания может быть вынуждена остановить перевозки в некоторые страны.

««Аэрофлот» может оказаться в ситуации вынужденного приостановления/прекращения международных перевозок на направлениях, где органы власти иностранных государств <…> не предоставят всей необходимой информаци», — говорится в отчете компании.

Новая редакция закона о персональных данных вступила в силу 1 марта. Согласно закону, операторы персональных данных (те, кто осуществляет обработку такой информации) обязаны заранее уведомить Роскомнадзор о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных. При этом еще до подачи уведомления они должны получить информацию о принимаемых мерах по защите передаваемых данных от стороны, которой передаются сведения (иностранного государства или компании).

Более того, Роскомнадзор имеет право запретить трансграничную передачу персональных данных. (moscowtimes.ru)